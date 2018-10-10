دبي للسلع.. مكانة عالمية

المصدر: إعداد - عمرو عادل- غرافيك : محمد أبو عبيدة

حصد «مركز دبي للسلع المتعددة»، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2018» من مجلة «إف دي آي»، والتي تصدر عن صحيفة «فاينانشال تايمز»، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

وفي ظل الدور المهم الذي يلعبه المركز في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات، تعكس مجموعة الجوائز التي حصدها أخيراً قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم نمو الأسواق، وتوفير بيئة أعمال تخلو من معوقات التجارة والتشريعات التدخلية والبيروقراطية.