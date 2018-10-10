«آبل» تكشف عن تحديث iOS 12.01

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

أصدرت أبل تحديث iOS 12.01 الجديد، لإصلاح خلل أدى إلى عجز بعض المستخدمين عن شحن هواتفهم، إذ اشتكى مستخدمو الأيفون من مشكلة تتسبب في عدم شحن أجهزتهم عند توصيلها بالكهرباء، بما في ذلك هاتفى XS وXS Max.

ووفقاً لملاحظات أبل الخاصة بالتحديث، فإنه يعمل على إصلاح مشكلة عدم شحن بعض أجهزة iPhone XS فوراً عند توصيلها بكابل Lightning. ووفقاً لموقع «ديلى ميل»، يصلح التحديث الذي يعد الأول لنظام iOS 12، أيضاً مشكلة تتسبب في توصيل أجهزة iPhone XS إلى شبكة الواي فاي بسرعة 2.4 غيغاهرتز بدلاً من 5 غيغاهرتز، كما يسعى لإصلاح خلل في لوحة مفاتيح جهاز الأيباد.