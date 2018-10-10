تراجع صادرات وواردات ألمانيا

المصدر: برلين - رويترز

أظهرت بيانات نُشرت أمس أن صادرات ألمانيا انخفضت على غير المتوقع في أغسطس، في مؤشر جديد على أن المصنعين في أكبر اقتصاد أوروبي قلصوا نشاطهم خلال أشهر الصيف.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية تراجعت 0.1% على أساس شهري، في حين أشارت التوقعات في استطلاع أجرته رويترز إلى ارتفاعها 0.3%. وهبطت الواردات 2.7%، بينما كان من المتوقع أن تتراجع 0.2%.

وزاد الفائض التجاري المعدل إلى 18.3 مليار يورو (21.02 مليار دولار) من 15.9 ملياراً في يوليو، بحسب البيانات.

وتتماشى البيانات التجارية مع بيانات الصناعات التحويلية التي نُشرت أول من أمس.