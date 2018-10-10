متاجر بلا «كاشير» لـ«أمازون» فى لندن

المصدر: لندن - وكالات

كشف تقرير في صحيفة «صنداي تايمز» أن شركة أمازون تتطلع حاليا للحصول على عدد كبير من مواقع البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، ومن المرجح أن تستخدم هذه المساحات لجلب محلات السوبر ماركت التي تعمل بدون كاشير إلى بريطانيا.

ووفقًا لصحيفة «صنداي تايمز»، فإن «أمازون» تبحث عن أماكن يتراوح حجمها بين 4000 قدم مربع و5000، وهي مساحة كبيرة بشكل ملحوظ.

ومن المرجح أن يكون متجر «أمازون» أكثر من سوبرماركت تقليدي، نظرًا لأن الشركة الأميركية سبق وبدأت تجريب المتاجر التي لا تتطلب الوقوف أمام آلات الدفع، بل على المستخدم أخد المنتجات التي يريدها، وبعد ذلك يتم حساب سعرها وخصمها من حسابه آلياً.