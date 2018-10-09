نظام يكشف قراصنة الإنترنت قبل الهجوم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

اختبر باحثون بجامعة أكسفورد بنجاح نظاماً جديداً يستطيع كشف قراصنة الإنترنت قبل ارتكاب جريمتهم.

وأجرى الباحثون اختبارات ناجحة على نظام يشبه كتاب الكاتب الروائي جورج أورويل صاحب رواية «فكر الشرطة»، يبحث في الإنترنت لكشف قراصنتها المحتملين على أساس تعليقاتهم في منتديات الدردشة. غير أن الباحثين الذين اختبروا النظام الجديد نفوا أن تستخدمه الشرطة في القبض على مجرمي الإنترنت قبل وقوع الجريمة.

وجمع خبراء الحاسوب البيانات عن 113 قرصاناً سيبرانياً معروفاً، وبنوا أنظمة حاسوبية لمقارنة بيانات آلاف مستخدمي منتديات الدردشة السرية ومسح التعليمات لإصدار تحذيرات من أنهم ينوون القيام بهجوم سيبراني.