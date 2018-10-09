تراجع مبيعات «دايلمر» في سبتمبر

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

تراجعت مبيعات شركة «دايلمر» الألمانية لصناعة السيارات خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي. ولم تتمكن الشركة من الإيفاء بالطلب لأسباب تتراوح ما بين تأخير إصدار شهادات عقب إقرار إجراء جديد بشأن اختبارات الانبعاثات وتغيير الطرازات وإنهاء تسليم السيارات التي تعمل بالديزل.

وكانت مبيعات دايلمر قد انخفضت بنسبة 2ر8% الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017 لتصل إلى 202819 سيارة، وذلك بحسب ما قالته الشركة في مقرها بمدينة شتوتجارت بجنوب غربي ألمانيا أمس.

يشار إلى أنه مثل الشركات الألمانية الأخرى، لم تتمكن دايلمر من إدخال سيارات جديدة للسوق بسبب تأخير إصدار شهادات للسيارات الجديدة وفقاً للإجراءات المنسقة عالمياً لاختبار المركبات الخفيفة الخاصة بالانبعاثات.