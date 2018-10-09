«بلوكتشين» عنصر أساسي في مستقبل خدمات النقل الجوي

المصدر: القاهرة- البيان

أكدت نتائج استطلاع صادر عن شركة «سيتا» المتخصصة في تزويد حلول التكنولوجيا لقطاع النقل الجوي، أن تقنية «بلوكتشين» تتجه إلى أن تكون عنصراً أساسياً في خدمات النقل الجوي مستقبلاً، وهو ما يجعل كبار مسؤولي المعلومات لدى المطارات والخطوط الجوية حول العالم، يزيدون الاهتمام بها.

وأظهرت الدراسة أن تقنية «بلوكتشين» تقدم تطبيقات عملية متعددة، بدءاً من تدقيق هوية المسافرين وإصدار التذاكر، وانتهاء بتعقب الأصول وإدارة برامج ولاء المسافرين، والتي من شأنها جميعاً أن تساعد على تسهيل التعاون بين مختلف الأطراف المعنية ضمن القطاع.

وأكد جوستافو بينا، مدير مختبرات «سيتا» أن أكبر العوائق التي تواجه القطاع في عدم تحقيق الكفاءة الحقيقية في النقل الجوي، وتحديداً السلاسة في تجارب السفر، تتمثل في العمليات المنفردة التي تجري دون تنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما فيها الخطوط الجوية والمطارات ومقدمو خدمات المناولة الأرضية وسلطات الإدارة.