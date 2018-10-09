«واي فاي» الطائرات يزيد ولاء المسافرين

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة في قطاع الطيران حول توجهات المسافرين أن توفر الواي فاي على متن الطائرات هو من العوامل الرئيسية لتحقيق ولاء ورضا المسافرين اليوم في الإمارات.

نشرت نتائج الدراسة شركة «إنمارسات» الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات الفضائية المتحركة، بالشراكة مع «بوبيولوس» لأبحاث السوق.

وقد أصبح توفر الواي فاي بالفعل جزءاً أساسياً من الحياة اليومية على الأرض، حيث إن أكثر من ثمانية من بين كل عشرة أشخاص قد شاركوا في الاستطلاع بالإمارات (85%) قالوا إنهم يعتقدون أنه «أساسي» للحياة اليومية، ووصف ثلثا المسافرين في الإمارات (67%) توفر الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (واي فاي) على متن الطائرات بأنه مهم للغاية، ولذلك فإن تلبية الطلب على الواي فاي في الأجواء هو عنصر مهم في تجربة المسافرين ومحرك أساسي للولاء لشركات الطيران في المنطقة.

وأصبح الواي فاي الآن على درجة كبيرة من الأهمية للمسافرين بحيث إن أكثر من ثمانية من كل عشرة مسافرين (82%) يرجحون إعادة الحجز مع شركة الطيران ذاتها التي توفر خدمة واي فاي عالي الجودة. ويعتبر توفر الواي فاي على متن الرحلات الآن أهم عامل بالنسبة للمسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة عند اختيارهم لشركة الطيران، تليه مباشرة سمعة الشركة.

ويؤثر توفر الواي فاي على متن الرحلة بشكل خاص على ولاء ورضا العملاء من الفئات العمرية الأكثر حرصاً على البقاء على اتصال دائم بالإنترنت خلال الرحلة. وقال تسعة من بين كل عشرة مسافرين في الإمارات (89%) إنهم سيستخدمون الواي فاي في حال توفره على الرحلة المقبلة، وكان من بين المسافرين المرجحين لاستخدام الواي فاي العملاء ذوو الدخول المرتفعة والعائلات والمسافرين الشباب.

وقال بين غريفن، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في شركة إنمارسات للطيران: «ثبت أن الاتصال بالإنترنت على متن الطائرة أصبح مهماً للمسافرين في دولة الإمارات، حيث أظهر الاستطلاع الذي أجري هذا العام أن تسعة من بين كل عشرة مسافرين هنا في الدولة يرغبون في استخدام الواي فاي على متن الطائرة في حال توفره على الرحلة المقبلة».