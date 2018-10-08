«غوغل» ترضي سوق أوروبا تجنباً للغرامات

المصدر: نيويورك - وكالات

أكد رئيس مكافحة الاحتكار في أوروبا أن مقترحات «غوغل» لزيادة المنافسة في التسوق عبر الإنترنت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن الشركة قد تكون قادرة على تجنب المزيد من الغرامات، وعرضت شركة غوغل العام الماضي على الاتحاد الأوروبي خطة تهدف للسماح للمنافسين بمساحات إعلانية في أعلى صفحة البحث، ومنحهم الفرصة للتنافس على أسس متساوية، سعياً لتهدئة المنظمين بعد تغريم المفوضية الأوروبية الشركة مبلغًا قياسيًا بقيمة 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار).

وقدمت الشركة تقريراً مرحلياً في نهاية سبتمبر لرصد الخطوات التي اتخذتها، وقد يؤدي عدم الامتثال لأمر الاتحاد الأوروبي إلى تغريمها ما يصل إلى 5% من معدل أرباحها العالمية اليومية. وقالت مارجريت فاستيجر، مفوضة المنافسة الأوروبية، إنها شهدت مزيداً من التحسن منذ أن أظهر تقرير غوغل الأول في يونيو أن بعض المنافسين استفادوا من عمل الشركة.