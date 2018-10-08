«أوبر» تقدّم رحلات مجانية للناخبين في أميركا

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

تعتزم شركة خدمات النقل الذكي عبر تطبيقات الهواتف المحمولة «أوبر» تقديم رحلات مجانية لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الولايات المتحدة والمقررة يوم 6 نوفمبر المقبل، بحيث لا تكون مشكلة النقل عاملاً مؤثراً في قرار الناخبين بشأن التصويت أو عدم التصويت.

وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن «أوبر» تعتزم مساعدة الناخبين في العثور على مراكز الاقتراع الخاصة بهم بسرعة وكذلك حجز رحلة لنقلهم إلى المركز للتصويت والعودة إلى المنزل مجاناً. وكانت شركة «ليفت» المنافسة قد أعلنت اعتزامها توفير رحلات مجانية أو بنصف الأجر لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

وكتب دارا خوسروشاهي، الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: «يوم الانتخابات تبذل أوبر كل ما بوسعها لتسهل على المواطنين المشاركة في التصويت». وكانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى أن 35% من الشباب الأميركي قالوا إن عدم توافر وسيلة انتقال مناسبة كان سبب عدم تصويتهم في انتخابات 2016.