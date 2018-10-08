«أمازون» تعيد تصميم تطبيق أليكسا

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

أطلقت شركة أمازون تحديثاً جديداً لتطبيق «أليكسا» على منصتي أندرويد وiOS، والذي وفر إعادة تصميم لواجهة التطبيق بشكل مميز للغاية للمستخدمين، بالإضافة إلى تجربة سلسة وفعالة للمستخدمين.

يوفر التصميم الجديد عرض الأدوات بشكل مبسط وسلس في الاستخدام، إضافة إلى عرض تبويب جديد في التطبيق يعرف بـ Devices، والذي يتيح للمستخدمين البحث من خلاله عن كل الأجهزة التي تقترن بالتطبيق، ومن ثم عرضها في مجموعة واحدة، وهي تأتى كبديل للتبديل بين علامة التبويب المختلفة لكل جهاز يقترن بتطبيق «أليكسا».

وتدعم هذه الميزة أيضا المستخدمين في التواصل بشكل أسرع مع أكثر من جهاز بتطبيق «أليكسا».