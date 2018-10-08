إصبع آلي يوفر ميزات إضافية لـ«المحمول»

المصدر: إعداد ــ راضية آيت خداش

قام باحث بتطوير إصبع آلي يمكن توصيله بالهاتف ليقدم ميزات إضافية، إذ يمكن استخدامه كحامل للجهاز أو كمقبض إضافي أو عصا للتحكم، كما يمكنه التعبير ونقل الرسائل المرسلة إليك من خلال فرك الجزء الخلفي من معصمك. يأتي الإصبع الآلي «MobiLimb» بأغلفة وتشكيلات مختلفة ومتنوعة، منها بالجلد البشري وأخرى بالفراء.

الإصبع الذكي لديه خاصية أخرى، إذ يحول هاتفك من مجرد جهاز جامد إلى جهاز صديق يمسك بيدك وكأنه صديق مقرب. الجهاز طوره مارك تايسير، وهو طالب دكتوراه في جامعة باريس - ساكلاي في فرنسا، والذي عمل على تزويد الإصبع بعدد من المحركات وأجهزة الاستشعار التي تدعم قدراته.

الإكسسوار الجديد يمنح الهاتف طابعاً غريباً، إذ إنه يزحف على السطح باتجاه المستخدم حاملا معه الهاتف. وفي حالات أخرى، يتحرك الإصبع للأعلى والأسفل عندما يتلقى المستخدم إشعارًا. ويهتم الإصبع أيضا بكتابة الرسائل والرد على أصدقائك باستخدام قلم خاص.