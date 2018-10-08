استخدام الطباعة المجسمة في إنتاج خرسانات أكثر صلابة

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

استخدم باحثون في الولايات المتحدة تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة نوعية من الخرسانة تزداد صلابة عند تعرضها للضغط على غرار قشور بعض الحشرات والقشريات البحرية.

وأكد الباحثون في جامعة بوردو الأميركية أن هذه التقنية الجديدة يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في بناء منشآت أكثر صلابة وقدرة على تحمل الكوارث الطبيعية.

وقال الباحث جان أوليك، الأستاذ في كلية الهندسة المدنية بجامعة بوردو، الفكرة من التقنية الجديدة، أن الطبيعة يتعين عليها التعامل مع الضعف من أجل البقاء والاستمرار، ومن هذا المنطلق، نستخدم ضعف المواد التي تدخل في صناعة الأسمنت من أجل زيادة صلابتها.