«إنستغرام» يشارك بيانات المستخدمين مع «فيسبوك»

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

يعتزم تطبيق «إنستغرام» إضافة خاصية جديدة تسمح للتطبيق بمشاركة البيانات المتعلقة بأماكن تواجد المستخدمين مع «فيسبوك»، حتى بدون تشغيل المستخدم للتطبيق.

وذكرت قناة «سكاي نيوز» أن الخيار الجديد في «إنستغرام» المملوك لشركة «فيسبوك»، ويعتبر أحد «منتجاتها»، سيتم الترويج له على أنه سوف يساعد المستخدمين على تطوير تجربة الاستخدام ومنحهم الفرصة لاكتشاف ما حولهم بصورة أكبر، كما يساعد «فيسبوك» على تقديم إعلانات مرتبطة أكثر باهتمامات المستخدمين وأماكن تواجدهم.

وأشارت القناة إلى أن الخيار الجديد حال تفعيله سيقوم بتبليغ فيسبوك بمكان تواجد المستخدم بالتحديد.