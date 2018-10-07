استطلاع «البيان»: الفنادق الفاخرة والمتوسطة خيار السياحة الداخلية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أظهر استطلاع لـ «البيان الاقتصادي» أن عينة كبيرة من القرّاء بلغت نسبتها 57.3% يفضلون المنشآت الفندقية المتوسطة للإقامة داخل الإمارات، لاسيما في ظل تقديمها غرفاً متميزة بخدمات جيدة وبأسعار معتدلة مقارنة بباقي دول العالم، فيما يفضل 42.7% الفنادق الفاخرة.

وكشف الاستطلاع، أن 52% من رواد موقع «البيان» الإلكتروني يفضلون الفنادق المتوسطة، فيما يفضل 48% الفاخرة، فيما كشف استطلاع «تويتر»، أن 51% يختارون الفنادق الفاخرة و49% المتوسطة، بينما كشف استطلاع «فيسبوك»، أن 71% يختارون الفنادق المتوسطة و29% يفضلون الفاخرة.

وتوفر السوق السياحية في الإمارات مختلف خيارات الإقامة الفندقية في مختلف المواقع سواء على الشواطئ أو بالقرب من مراكز التسوق، مما يشكل دعامة أساسية للقطاع الفندقي، ويساعد على استقطاب شرائح سياحية جديدة.

وقال خبراء ومختصون في قطاع السفر والسياحة، إن قطاع السياحة الفاخر في الإمارات يمثل عنصراً رئيسياً كونها وجهة سياحية عالمية، مشيرين إلى أن الدولة عززت مكانتها كوجهة سياحية فاخرة، لاسيما في ظل توافر خيارات الإقامة الفندقية في مختلف المواقع سواء على الشواطئ أو بالقرب من مراكز التسوق، مما يشكل دعامة أساسية للقطاع الفندقي، ويساعد على استقطاب شرائح سياحية جديدة.

وأضاف الخبراء لـ «البيان الاقتصادي»، إن المنشآت الفندقية المتوسطة تحظي أيضاً باهتمام كبير من قبل شريحة واسعة من الراغبين في قضاء عطلاتهم، لاسيما في ظل تقديم تلك الفنادق غرفاً متميزة وخدمات جيدة بأسعار متوسطة، وهو ما لا يتوافر في أي دول أخرى بخلاف الإمارات التي تعد مقصداً رئيسياً للزوار من كافة أنحاء العالم.

وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط إشغالات الفنادق في دبي وأبوظبي ارتفع بنسبة 3.6% خلال النصف الأول من العام الجاري مع ارتفاع عدد السياح بنحو كبير خلال الفترة ذاتها، بالتزامن مع توالي المشروعات الفندقية الجديدة التي تدخل الأسواق، بما يسهم في توفير طاقة استيعابية لتدفق السياح، وتنويع المنتج السياحي بدءاً من الفنادق الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى الفنادق الفاخرة، والشاطئية، والصحراوية.