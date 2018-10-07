«لينكدان» تطلق منصة لرفد الأسواق بالمواهب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «لينكدان» عن إطلاق أداتها الجديدة لمعلومات الأعمال «منصة لينكدإن لتحليلات المواهب» لمساعدة المتخصصين في مجال استقطاب المواهب على مواكبة اتجاهات سوق القوى العاملة، وتحديد تجمعات المواهب، وفهم كيفية تدفق المواهب في السوق.

وتعتمد أداة «منصة لينكدإن لتحليلات المواهب»، وهي أول منتج للبيانات الذاتية في لينكدان، على شبكتها التي تضم أكثر من 575 مليون محترف، وأكثر من 20 مليون شركة، وما يقارب 15 مليوناً من قوائم الوظائف النشطة لدعم خبراء الموارد البشرية، ومديري المواهب والتوظيف من خلال تزويدهم بالبيانات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة تتراوح بين تقييم الأقران والتحليلات المتعلقة بالحفاظ على الموظفين واستقطاب طلاب الجامعات.

وقد أطلق علي مطر، رئيس شركة لينكدان الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، المنتج الجديد خلال الدورة الرابعة من حفل توزيع جوائز «لينكدان» للمواهب الذي استضاف متحدثين بارزين، تقدمتهم معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والدكتورة حياة سندي، أحد أبرز العلماء في العالم في مجال الطب تخصص التقنية الحيوية وكبير المستشارين العلميين للرئيس والمشرف العام على الاتصالات والإعلام والعلاقات الخارجية في البنك الإسلامي للتنمية.

وقال علي مطر: «نحن حريصون دوماً على استكشاف طرق جديدة لتقديم منتجات تمكّن الشركات والمحترفين من الاستفادة من منصتنا والتفاعل معها. ومن هنا جاء إطلاق أداة التحليل الجديدة، منصة لينكدإن لتحليلات المواهب التي تقدم معلومات يتم استخلاصها من البيانات المتاحة التي يدخلها أعضاء لينكدان. ونحن واثقون بأن الأداة الجديدة ستحدث تغييراً شاملاً في الطريقة التي تبحث بها الشركات عن مواهب معينة أو عن تفاصيل شركة محددة».