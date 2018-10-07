«تويتر» توفّر البيانات لمستخدمي أندرويد وios

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

طرحت شبكة «تويتر» تحديثاً على تطبيقها للهواتف الذكية، الذي وفر ميزة حفظ البيانات للسماح للمستخدمين بمزيد من التحكم في استخدام باقة الإنترنت، فبدلاً من حفظ البيانات باستخدام التطبيق Lite، يمكن الآن للمستخدمين بدلاً من ذلك تشغيل الزر الخاص بحفظ البيانات باستخدام التطبيق الرئيسي.

ووفقاً لما نشره موقع تقني هندي، سيتمكن المستخدمون من تشغيل خيار «توفير البيانات» الجديد من إعدادات تويتر، فقبل هذا التحديث كان خيار توفير البيانات متاحاً على منصة ويندوز وتطبيق Twitter Lite وموقعها للهواتف الذكية، كما كان تويتر يختبر الخيارات المتاحة لنظامي التشغيل Android وiOS، وقد تم طرحه في النهاية لكل مستخدمي الهواتف الذكية.

ولتشغيل ميزة توفير البيانات سيتعين على المستخدم التوجه إلى إعدادات استخدام البيانات في تطبيق الجوّال الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد وiOS وتشغيل الخيار أو إيقافه، وعند التمكين سيتم تحميل الصور بجودة أقل ولن يتم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في مشاهدة صور عالية الجودة، فيمكن الضغط فوق القائمة واختيار «تحميل جودة عالية» لتغيير إعداد هذا المحتوى، كما يوفر التحديث أيضاً ميزات أخرى تتضمن تغييرات تسهِّل إدارة ما يجري في دردشات المجموعة، وتحسين الـ Voiceover في استطلاعات الرأي، مع إضافة تصنيفات أفضل لبعض أنواع إعلانات تويتر.