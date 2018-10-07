رئيس «سنابشات» يعترف بعيوب التصميم الجديد

المصدر: نيويورك - وكالات

اعترف إيفان شبيغل رئيس «سنابشات»، بأن الشركة تسرّعت في إعادة تصميم التطبيق، موضحاً أن التحديث الجديد الذي اشتكى منه المستخدمون أصلح عيباً واحداً، لكنه تسبب في الكثير من المشاكل الأخرى.

وأكد أنه غير نادم على فصل منشورات الأصدقاء عن المتابعين، إذ قال إن هذا التغيير ضروري لنجاح المنصة على المدى الطويل، وأنه بذلك تجاوز الأزمة الحالية التي تواجهها العديد من المنصات اليوم، مشيراً إلى أن ما يأسف عليه هو عدم اختبار إعادة التصميم مع عدد أقل من المستخدمين قبل طرحها للجميع.

واعترف بأن الخوارزمية الجديدة لم تعمل بشكل جيد، وجعلت من الصعب العثور على أصدقاء حقيقيين للتحدث معهم.