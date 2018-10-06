أبوظبي «أفضل وجهة سياحية فاخرة في 2018»

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت أبوظبي بجائزة «أفضل وجهة سياحية فاخرة للعام 2018» خلال حفل «جوائز قطاع السياحة والاجتماعات في الصين» الذي أقيم في بكين مؤخراً.

وترشحت أبوظبي لنيل أرقى فئات الجائزة إلى جانب أكثر من 20 وجهة أخرى من مختلف أنحاء العالم منها سويسرا وجنوب إفريقيا.

وتسلم وفد من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الجائزة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في الصين وبحضور 200 من أبرز العاملين في هذا القطاع.

وتأسست «جوائز قطاع السياحة والاجتماعات في الصين» عام 2002 حيث تنظمها مجلة «ترافيل ويكلي الصين» التي تعتبر أكبر الإصدارات السياحية المتخصصة في البلاد.

وأكد سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن هذه الجائزة تشكل تقديراً عالمياً مرموقاً لجودة وفخامة الخدمات والمنشآت السياحية والفندقية في الإمارة كما تعكس جهود ومبادرات دائرة الثقافة والسياحة الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة بين وجهات السياحة الفاخرة المفضلة في العالم.

وقال إن الدائرة تعاونت على مدى السنوات الماضية مع شركائها الإستراتيجيين لتعزيز البنية التحتية والمنتجات السياحية والترفيهية التي تدعم قدرة الإمارة على استقطاب زوار السياحة الفاخرة وتلبية طموحاتهم.

وأضاف إن الحصول على هذه الجائزة يؤكد التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بتحقيق التميز في كافة المجالات والارتقاء والتطوير المستمر للخدمات والمنتجات والبرامج والتجارب الاستثنائية التي يحظى بها زوارنا متوجهاً بالشكر إلى مجلة «ترافيل ويكلي الصين» على هذا التكريم.