رئيس «تسلا» يسخر من هيئة السوق الأميركية

المصدر: نيويورك - د ب أ

نشر إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) سخر فيها من هيئة سوق الأوراق المالية الأميركية، بعد أسبوع من اتهامه بالاحتيال بسبب تغريدة وصفتها الهيئة بأنها مضللة للمستثمرين.

وقال ماسك: إن «لجنة إثراء من يبيعون على المكشوف، تقوم بعمل مذهل».

ويتضمن نظام البيع على المكشوف قيام مستثمرين باقتراض أسهم وبيعها على أمل إعادة شرائها لاحقاً بسعر أقل. وبدا أن ماسك يتهم الهيئة بأنها تساعد المضاربين الذين يريدون الاستفادة من انخفاض سعر أسهم «تسلا».

وتوصل ماسك إلى تسوية مع هيئة سوق الأوراق المالية والبورصة الأميركية الأسبوع الماضي حول تلك الاتهامات، يقوم بموجبها بدفع 40 مليون دولار ويتنحى عن رئاسة شركة تسلا لمدة ثلاثة أعوام.