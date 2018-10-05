مسابقة للتوعية بالأمن الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أطلقت كاسبرسكي لاب مسابقة في الأمن الإلكتروني ترمي إلى رفع مستويات الوعي بالجوانب الأمنية الرقمية. ودعت الشركة الطلبة والمهنيين الشباب بين 18 و28 عاماً من العالم للمشاركة في المسابقة التي تنظمها تحت عنوان «سيكيورت كب».

وسيطلب من المشاركين في المسابقة تقديم أفضل المشاريع التي تساعد في حل قضايا الأمن الإلكتروني، وذلك في 3 فئات رئيسة هي الصحة المتصلة، وإنترنت الأشياء، والأمن الشخصي.

وقال أمير كنعان، المدير العام لكاسبرسكي لاب في الشرق الأوسط إن مسابقة «سيكيورت كب» هي مبادرة تهدف إلى إشراك الجيل الناشئ من الشباب في الجهود الرامية إلى المساعدة على بناء مشهد سليم للأمن الإلكتروني العالمي.

وتقام المسابقة ضمن سلسلة من مسابقات البرمجة «هاكاثون» تجري إقامتها في أجزاء مختلفة من العالم وبدأت المسابقة أول سبتمبر 2018 وتستمر حتى 4 نوفمبر مع إقامة النهائيات 29 و30 نوفمبر 2018 في العاصمة الهنغارية بودابست.