حلول مبتكرة ترقي كمبيوترات «ماك»

المصدر: دبي - البيان

سلّطت ترانسيند الضوء على مجموعة من الحلول المبتكرة لترقية كمبيوترات ماك، وتضمنت سلسلة أقراص التخزين الخارجية ستور جت المهيّأة مسبقاً بنظام الملفات (HFS+) الخاص بأنظمة ماكنتوش، ما يتيح استخدامها فور اقتنائها. كما تضمنت أقراص جت درايف المصممة للمستخدمين الراغبين بترقية أقراص التخزين (SSD) الموجودة داخل كمبيوتر ماك.

وتوفر ترانسيند حافظة للأقراص (M.2 SSD) التي تتيح الاستفادة من أقراص (SSD) الداخلية القديمة التي لم تعد قيد الاستخدام من خلال تحويلها إلى أقراص تخزين خارجية مزودة بالجيل الأول من منفذ (USB 3.1).

وصمم ستور جت 600 وهو قرص تخزين محمول من نوع SSD خصيصاً لأجهزة ماك، وقد زود القرص بالجيل الثاني من منفذ (USB 3.1) مع دعم لبروتوكول UASP.

ويوفر سرعة كبيرة في نقل البيانات تصل إلى 500 ميغابايت في الثانية. ويجمع القرص جت درايف 855 من نوع SSD بمنفذ (PCIe) بين مزايا القرص جت درايف 850 من نوع SSD بمنفذ (PCIe) وبين حافظة من الألمنيوم من نوع ثندربولت وهو مصمم لإعادة الحيوية إلى كمبيوترات ماكبوك برو وماك بوك إر وماك ميني وماك برو المزودة بتقنية ثنردبولت.