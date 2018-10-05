بنك رقمي ألماني يبدأ العمل في بريطانيا

المصدر: لندن - رويترز

قال فالنتين ستالف الرئيس التنفيذي لبنك «إن 26» الرقمي الألماني، إن البنك بدأ العمل في بريطانيا أمس، على أن يطلق نشاطه في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام المقبل.

وقال ستالف في مقابلة إن البنك الذي يقدم باقة من الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول سيضم بعض العملاء في أكتوبر قبل أن يفتح حسابات لنحو 50 ألفاً على قوائم الانتظار في نوفمبر.

ومنذ إطلاقه في 2015 زاد عدد عملاء البنك إلى 1.5 مليون عميل في 18 سوقاً أوروبية بما في ذلك سوقه المحلية ألمانيا، ويذكر البنك ملياردير هونج كونج لي كا-شينج وبيتر تيل مستثمر وادي السليكون الأميركي ضمن داعميه.

وقال ستالف «بصرف النظر عن انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، لم تحتج السوق البريطانية لكثير من التفكير بالنسبة لنا. لدينا رؤية بأن نصبح علامة تجارية عالمية، وبالتالي فإن بريطانيا والولايات المتحدة خطوتان طبيعيتان لنا».