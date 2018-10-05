تراجع أسعار الغذاء العالمية في سبتمبر

المصدر: روما - رويترز

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، بينما لم يرتفع إلا أسعار السكر حسبما قالت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» أمس.

وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 165.4 نقطة الشهر الماضي مقارنة بـ167.7 في أغسطس.

وقالت «فاو» إن من المتوقع وصول إنتاج الحبوب العالمي 2018 إلى 2.591 مليار طن بارتفاع 3 ملايين طن عن التوقعات السابقة في سبتمبر لكنه سيظل منخفضاً بمقدار 63 مليون طن أو 2.4% عن الإنتاج القياسي المسجل في 2017.

وأبقت المنظمة على توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2018 دون تغير عن أغسطس عند 722.4 مليون طن وهو أقل مستوى منذ 2013. وسجل مؤشر إنتاج الحبوب 164 نقطة في سبتمبر بانخفاض 2.8% عن أغسطس وسجلت أسعار تصدير الذرة أكبر انخفاض شهري وتراجعت 4% .