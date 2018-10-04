فنادق دبي خيارات متنوعة تبهر الزوار

المصدر: دبي - لؤي عبدالله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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واصل القطاع الفندقي في دبي تحقيق نمو إيجابي على صعيد أعداد الغرف الفندقية وأعداد الزوار عبر توفير باقة من الخيارات المتنوعة والفئات التي تلبي احتياجات الزوار وترتقي إلى تطلعاتهم وإبهارهم عبر خدمات راقية وتجربة ضيافة مميزة وبما يشجع على استقطاب المزيد من النزلاء واستقبال العديد من الزوار من أنحاء العالم وتشجيع الزائرين على تكرار التجربة في المستقبل.

10.44

ملايين زائر استقطبتهم دبي خلال 8 أشهر

75 %

متوسط نسب الإشغال الفندقي في الإمارة

111.86

ألف غرفة فندقية تحتضنها دبي حتى نهاية أغسطس

703

فنادق ومنشآت للشقق الفندقية من مختلف الفئات في أنحاء الإمارة

6 %

نمو عدد الغرف الفندقية خلال 8 أشهر

19.56

مليون ليلة أمضاها الزوار في فنادق دبي

3.5

ليال متوسط إقامة الزائر في الفندق خلال الزيارة

65 %

نمو عدد الزوار الروس أول 8 أشهر مقارنة بالفترة نفسها 2017