إلغاء مزاد إفلاس «تويز آر أص» وسط توجّه لإحياء علامتها التجارية

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قرر كبار المقرضين لشركة «تويز آر أص»، إلغاء مزاد الإفلاس الخاص بعلامتها التجارية، وأصول الملكية الفكرية الأخرى.

وقالت صحيفة «ديلي ميل»: بدلاً من ذلك، يخطط المقرضون لإحياء أسماء العلامات التجارية لـ «Toys 'R' Us and Babies 'R' Us»، وفقاً لطلب قضائي.

ويهدف مدينو شركة التجزئة المفلسة، إلى فتح شركة جديدة بالعلامة التجارية «Toys 'R' Us و Babies 'R' Us» في الولايات المتحدة، تحافظ على اتفاقيات الترخيص العالمية الحالية، ويمكنها الاستثمار وتطوير متاجر جديدة للبيع بالتجزئة، كما تخطط الجهات المقرضة لتوسيع حضورها الدولي، وتطوير أعمالها التجارية الخاصة.

وأشارت الصحيفة اللندنية إلى أن العطاءات لم ترقَ إلى مستوى خطة إحياء العلامة التجارية، لأنها لم تقدم «تعافياً اقتصادياً محتملاً» للدائنين، فضلاً عن فوائد لأصحاب المصلحة الذين سيحافظون على العلامات التجارية، في إطار الأعمال التجارية المستقلة الجديدة في الولايات المتحدة.

وكانت «تويز آر أص»، تقدمت بطلب حماية من الإفلاس، بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس، في سبتمبر من العام الماضي.

وكانت الشركة تأمل في إعادة هيكلة ديون بـ 5 مليارات دولار، التي ترتب الكثير منها عن استحواذات من قبل شركات الملكية الخاصة في عام 2005، بقيمة 6.6 مليارات دولار، لكنها غيّرت مسارها في مارس، قائلة إنها ستبيع عملياتها في كندا وآسيا وأوروبا، وستغلق أبوابها في الولايات المتحدة، وبموجب مزاد الملكية الفكرية، كانت الشركة تخطط لبيع أصولها. وهذا يشمل الأسماء التجارية لـ «Toys 'R' Us و Babies 'R' Us» وقوائم التسجيل ونطاقات المواقع الإلكترونية و«Geoffrey the Giraffe»، وغيرها من الأصول.