شراكة للاتحاد للطيران تثمر علامة راقية لصالات المطارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الاتحاد للطيران علامة عصرية جديدة لصالات الضيوف في المطارات بالشراكة مع شركة «No1 Lounges»، حيث تمثل العلامة التي سيطلق عليها «ذا هاوس»، نتاج التعاون الفريد بين الاتحاد للطيران وشركة «نمبر1 لاونجيز»، الحائزة على الجوائز والمتخصصة في تقديم خدمات صالات الضيوف بالمطارات، والتي ستتولى تشغيل صالات العلامة الجديدة.

وينطلق المشروع المبتكر من مطار هيثرو، حيث سيتم إعادة تسمية صالة الاتحاد للطيران بالمطار اللندني إلى «ذا هاوس، موطن ضيافة الاتحاد للطيران وشركات الطيران الرائدة الأخرى» وقد يتم التوسع مستقبلاً في نطاق العلامة الجديدة بحيث تشمل المزيد من صالات المطارات.

وفي إطار المشروع عملت «نمبر1 لاونجيز» عن كثب مع الاتحاد للطيران لتقديم تجربة عصرية مميزة، والتي من شأنها الاستمرار في توفير مستويات الخدمة والضيافة والتصاميم الراقية التي تتخطى توقعات ضيوف الاتحاد للطيران الباحثين عن أفضل التجارب.

وقالت ليندا سلستينو، نائب الرئيس لشؤون تقديم وتطوير تجارب الضيوف،: «تمثل هذه العلامة الجديدة تطوراً مبتكراً في خدمات صالات المطارات الدولية التابعة للاتحاد للطيران. وقد تم اختيار «نمبر1 لاونجيز» للتميز الذي أظهرته بفضل مهاراتها وخبراتها التشغيلية، ومنهجها المبتكر في تلبية احتياجات صالات الضيوف التابعة للاتحاد للطيران».

ويأتي اختيار شركة «نمبر1 لاونجيز» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها لتنفيذ هذا المشروع عقب دراسة لمزودي خدمات صالات المطارات الرائدين عالمياً وبعد عملية موسعة لطلبات تقديم العروض أجرتها الاتحاد للطيران.