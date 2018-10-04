65.5 مليون فرصة عمل يوفرها النقل الجوي حول العالم

المصدر: جنيف - البيان

كشفت نتائج تقرير جديد صادر عن مجموعة عمل النقل الجوي «ATAG» بعنوان «الطيران: منافع بلا حدود»، والتي تشير إلى أن قطاع النقل الجوي يساهم بدعم 65.5 مليون فرصة عمل حول العالم، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية العالمية التي يوفرها بقيمة 2.7 تريليون دولار.

وقال مايكل جيل، المدير التنفيذي لمجموعة عمل النقل الجوي: ساهمت التطورات التي شهدها قطاع النقل الجوي في تغيير عمليات الاتصال بين الأفراد والشركات معاً، إذ إن الانتشار الذي حققناه اليوم استثنائي للغاية، يتجسد بالأعداد المتزايدة حول العالم للمسافرين المستفيدين من السفر الآمن والسريع والفاعل.

ويعمل أكثر من 10 ملايين امرأة ورجل في هذا القطاع لضمان توجيه مسار حوالي 120 ألف رحلة و12 مليون مسافر يومياً. وتُظهر سلسلة التوريد الأوسع نطاقاً، وتأثيرات تدفق المسافرين والوظائف في قطاع السياحة التي أمكن تحقيقها بواسطة النقل الجوي.

وتناول التقرير اثنين من السيناريوهات المستقبلية لتحقيق النمو المرجو في الحركة الجوية والوظائف والفوائد الاقتصادية ذات الصلة. ومن خلال اتباع منهجية مفتوحة الحدود للتجارة الحرة، سيدعم النمو في قطاع النقل الجوي نحو 97.8 مليون فرصة عمل وأنشطة اقتصادية بقيمة 5.7 تريليونات دولار عام 2036. غير أنه، في حال أنشأت الحكومات عالماً أكثر تجزؤاً يتّسم بسياسات انعزالية ووقائية، لن يدعم قطاع النقل الجوي أكثر من 12 مليون وظيفة و1.2 تريليون دولار من الأنشطة الاقتصادية.

وقال ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: تسهم شركات الطيران في تمكين حياة الناس وتعزيز الاقتصاد العالمي عبر شبكة عالمية تنقل بأمان أكثر من 4 مليارات مسافر و62 مليون طن من البضائع سنوياً. وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية والبيئية الصعبة، تشكل قدرة قطاع الطيران، الذي يعرف بأنه قطاع الحرية، على الربط بين الثقافات بشكل مستدام ونشر الرخاء خارج الحدود أهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى.