1000 فيلم ضمن نظام الترفيه الجوي لطيران الإمارات

المصدر: دبي- البيان

حقق نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية رقماً قياسياً جديداً بتوفير أكثر من 1000 فيلم، متفوقاً بمراحل على أي ناقلة أخرى.

ويتيح ذلك لعشاق السينما المسافرين على رحلات طيران الإمارات مزيداً من الخيارات لمشاهدة الأفلام، إضافة إلى أشهر المسلسلات والبرامج التلفزيونية والموسيقى العالمية من خلال أكثر من 3500 قناة حسب الطلب.

وتقدم قائمة الأفلام الموسعة أكثر من 2000 ساعة ترفيهية تحتاج مشاهدتها كاملة إلى السفر 119 مرة على أطول رحلة لطائرة A380 من دبي إلى أوكلاند. وهي متوفرة على أكثر من 80 طائرة وتضم أكثر من 500 من أفلام هوليوود و600 فيلم عالمي لتلبية متطلبات عملاء الإمارات ذوي الاهتمامات والثقافات المتنوعة. وتشتري طيران الإمارات محتوى من كل سوق أفلام رئيسة في جميع أنحاء العالم وتقدم أفلاماً بـ44 لغة.

وقال باتريك برانيللي، نائب رئيس قسم طيران الإمارات لتجربة العملاء: تشتهر طيران الإمارات بتوفير تجربة سفر لا مثيل لها لعملائها. ونحن فخورون بتقديم أوسع خيارات ترفيهية في الأجواء على الإطلاق لا تتوفر لغالبية الناس في المنازل، مع أحدث وأفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية والمختارات الموسيقية.

وتضيف طيران الإمارات في كل شهر أكثر من 100 فيلم إلى النظام مع اختيارات تتراوح بين كلاسيكيات مختلفة مثل «ساحر أوز» و«ذهب مع الريح»، إلى «العالم الجوراسي» و«أوشن 8».

كما يوفر النظام الترفيهي أكثر من 25 فيلماً وثائقياً طويلاً، أكثرها شعبية الآن «السنة النهائية» عن آخر سنة في عهد باراك أوباما. وفي الشهر الماضي، أضافت طيران الإمارات إلى النظام قناتيها الجديدتين عن الأطعمة والمشروبات، ما وفر لعملائها نظرة من وراء الكواليس حول كيفية إنشاء قوائم الطعام الخاصة بهم على متن الطائرة وكيف تعمل الناقلة مع شركائها العالميين.

وتوفر طيران الإمارات لمسافريها اليافعين تشكيلة كبيرة من أفلام الأطفال، تشمل أكثر من 75 من أفلام ديزني ومارفل، و50 قناة تلفزيونية، بما في ذلك «كارتون نتويرك» و«نيكلديون» وقناة ديزني.