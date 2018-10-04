هبوط مبيعات التجزئة في أوروبا

المصدر: بروكسل ــ رويترز

هبطت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في أغسطس مع تراجع الإنفاق على الأغذية والمشروبات وطلبيات الشراء عبر الإنترنت والبريد، مما يظهر جزئياً تراجعاً مطرداً في معنويات المستهلكين.

وتراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 0.2% عن الشهر السابق، لكنها ارتفعت 1.8% على أساس سنوي في أغسطس.

ويرجع الانخفاض في مبيعات التجزئة عن الشهر السابق إلى تراجع 2.3% في طلبات الشراء بالبريد والمبيعات عبر الإنترنت بجانب هبوط مشتريات الأغذية والمشروبات 0.3% وانخفاض مبيعات وقود السيارات 0.6%.

وعلى النقيض، كانت طلبات الشراء بالبريد والإنترنت أقوى مكون لزيادة مبيعات التجزئة على أساس سنوي وبنسبة 4.9%.