أول كبسولة لنقل الركاب في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز «هايبرلوب تي تي» عن كبسولة «هايبرلوب» الجديدة لنقل الركاب على نطاق واسع خلال فعاليّة احتضنتها مدينة «إل بويرتو دي سانتا ماريا» الإسبانية.

وتولّت «هايبرلوب تي تي» بناء كبسولة الركاب التي تحمل اسم «كوينتيرو وان» بالاعتماد الكامل على معدن «فيبرانيوم» وهو عبارة عن مادة مركبة ذكية مكوّنة من طبقة مزدوجة ويتم تصنيعها ومعالجتها حسب الطلب.

وجاء تصميم كبسولة «كوينتيرو وان» بالتعاون مع «بريستمان جود» العالمية لاستشارات تصميم وسائل النقل.

وسيتم تسليم الكبسولة إلى مركز البحث والتطوير التابع لشركة «هايبرلوب تي تي» في تولوز الفرنسية بهدف إجراء مزيدٍ من عمليات التجميع والمكاملة في النظام قبل استخدامها على أحد المسارات التجارية الأولى.