طرازات محدودة حسب الطلب من «رولز-رويس» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت «أبوظبي موتورز»، الوكيل الحصري لسيارات «رولز-رويس» في أبوظبي والعين، ضمن صالة عرضها الحائزة على جوائز عديدة طرازين محدودين من «رولز-رويس» الكوبيه والتي تندرج تحت مجموعتي «لوميناري» و«أداماس» موسعةً مجموعتها الفريدة من السيارات المميزة والمصممة تحت الطلب حيث يعزز وصول هذه الطرازات المحدودة حضورها محلياً في استجلاب السيارات المندرجة تحت فئة «التصميم حسب الطلب».

ويؤكد مدى أهمية التزامها بمنح العملاء المميزين أقصى درجات الترف والرفاهية. وتضفي مجموعة «أداماس» المزيد من خصائص الجاذبية أبرزها العناصر الجمالية القاتمة والمستوحاة من بنية الكربون الصلبة والتي طُبِقَت على طرازي «بلاك بادج رايث» و«بلاك بادج داون» حيث تم صناعتها للوصول الى بُعد جديد من الحرفية القاتمة.

ولأول مرة تم تصنيع تمثال روح السعادة من ألياف الكربون ليضيف جمالية داكنة تلفت الأنظار وليشكل ذلك بداية قصة المجموعة الجديدة.