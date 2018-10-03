إيرباص A321neo تتأهب لتشغيل رحلات بعيدة المدى

المصدر: تولوز - فرنسا - البيان

أعلنت إيرباص عن أن المشغلين للنسخة الأكثر مدى ومرونة من طائرة A321neo ـ طراز A321LR ـ أصبحوا الآن على مقربة من بدء تشغيل رحلات «المدى البعيد» بعد أن حصلت الطائرة والتي تشمل 3 خزانات إضافية في الجزء السفلي من هيكلها على اعتماد كل من وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA وإدارة الطيران الفيدرالي FAA، بما في ذلك عمليات المدى التشغيلي البعيد .

ويعد الإنجاز الأخير معززاً للخيارات الجديدة لإمكانات طائرة A321neo والتي ستمكن طراز A321LR من التحليق وعلى متنها 206 مسافرين لما يصل إلى 4000 ميل بحري مع وقود إضافي في 3 خزانات إضافية في الجزء السفلي من هيكل الطائرة مما يمكنها من الطيران لمسافات طويلة.

ويتضمن اعتماد A321LR الموافقة على «التغيير الرئيسي» لإضافة ما يصل إلى 3 خزانات إضافية في الجزء السفلي من هيكل الطائرة، في طراز A321neo مع أنظمة الوقود المتعلقة والتعزيزات الهيكلية لخفض وزن جسم الطائرة.