«بريميرا اير» للطيران تطلب إشهار إفلاسها

المصدر: كوبنهاغن - د ب أ

قدمت شركة «بريميرا اير» طلباً لإشهار إفلاسها بعد قليل من بدء تسيير أول رحلة طويلة المدى لها باستخدام طائرات «إيرباص». كانت الشركة ومقرها الدنمارك إلى جانب «نورويجيان أير شاتل» للطيران منخفض التكاليف قد حاولتا دخول سوق الطيران بين أوروبا وأميركا الشمالية عبر المحيط الأطلسي عبر رحلات طويلة المدى منخفضة التكاليف، لكنها اضطرت لتحمّل نفقات عالية بسبب تأجير الطائرات لتغطية التأخير «الحاد» في تسليم الطائرات «أيه 321» أحدث ما طوّرته إيرباص من الطائرات. ونقلت بلومبرغ عن مجلس إدارة الشركة القول: «هذا يوم حزين الشركة عملت على تأمين تمويل ولم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بنكنا ولم يكن أمامنا خيار آخر سوى طلب إشهار الإفلاس».