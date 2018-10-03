ألمانيا تفتش عن العمالة المتخصصة

المصدر: برلين - د ب أ

تعتزم الحكومة الألمانية تشجيع هجرة العمالة المتخصصة حيث أقر مجلس الوزراء أمس وثيقة ركائز أساسية بهذا الشأن تسمح للعمالة المتخصصة من خارج الاتحاد الأوروبي بالمجيء إلى ألمانيا مستقبلاً للبحث عن وظيفة لمدة 6 أشهر.وجاء في الوثيقة أن شرط ذلك هو توافر تدريب مهني جيد لدى الشخص ومعرفة باللغة الألمانية بالقدر اللازم للوظيفة التي يسعى للحصول عليها.

وليس هناك معايير ملموسة في هذه الوثيقة لطالبي اللجوء المرفوضين الذين يعيشون في ألمانيا بوضعية «تعليق مؤقت للترحيل» ومن المقرر تنظيم ذلك لاحقاً في قانون الإقامة. يشار إلى أن حكومة ألمانيا تسعى للتمسك بالفصل بين اللجوء والهجرة لأغراض اقتصادية.