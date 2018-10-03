أجمل مطار يبدأ استقبال الرحلات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

من المقرر أن يستقبل المطار الأكثر جمالاً في العالم غداً أولى رحلاته الجوية.

ووفقاً لـ«بي بي سي»، افتتح رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي المطار رقم 100 في البلاد في ولاية سيكيم الشمالية الشرقية، وسيستضيف مطار باكيونغ في البداية رحلتين يومياً يديرهما سبايس جيت.

ووصف المطار بحسب موقع «ترافيل بالس كندا» بأنه أعجوبة هندسية، حيث تم نحته من تل بالقرب من قرية باكيونغ على ارتفاع 4500 قدم فوق مستوى سطح البحر. ويقع المرفق على 201 فدان من الأرض ويضم صالة للركاب تستوعب 100 راكب. وأدت التضاريس الحادة والزلزالية العالية والظروف المناخية الصعبة إلى مشروع «شديد الصعوبة»، بحيث استغرق إنجازه 9سنوات. ويأمل المسؤولون أن يعزز المطار الجديد السياحة إلى سيكيم.