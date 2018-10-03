خفض أيام العمل في نيوزيلندا

المصدر: ولينجتون - د ب أ

أعلنت شركة الخدمات المالية النيوزيلندية «بيربيتشوال جارديان» اعتزامها خفض عدد أيام عملها الأسبوعية إلى 4 أيام بصورة دائمة اعتباراً من الشهر المقبل بعد نجاح تجربة هذا النظام. وقال «أندرو بارنز» المدير الإداري ومؤسس الشركة التي تضم 240 موظفاً «بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بنجاح شركتنا في تحسين الإنتاجية من خلال زيادة كفاءة مكان العمل». وبدات الشركة في مارس تجربة تشغيل الموظفين 4 أيام أسبوعياً فقط مع حصولهم على كامل أجرهم.

وقال «بارنز» إن إنتاجية الموظفين زادت خلال فترة التجربة «لذلك لا توجد أي عوائق تمنعنا من المضي قدماً في هذا النظام» وسيكون من حق الموظفين الذين يختارون العمل 4 أيام أسبوعياً الحصول على «يوم راحة» أسبوعياً إذا حققوا الإنتاجية المستهدفة.