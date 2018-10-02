«سامسونغ» تطلق الطلب المسبق على هاتفها A7 في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت سامسونغ عملية الطلب المسبق على هاتفها الجديد غالاكسي A7 في الإمارات، والذي يُعد أحدث إصدارات الشركة في سلسلة Galaxy A. وبات بإمكان مستخدمي هواتف غالاكسي الآن الاشتراك في عملية الطلب المسبق على الهاتف الجديد اعتباراً من 1 ــ 10 أكتوبر عبر الإنترنت.

وقال طارق صباغ رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والهواتف المتحركة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: «يسّرنا أن نقدم لعملائنا هاتف Galaxy A7 الأحدث في سلسلة هواتف Galaxy A. يتيح هاتفنا الجديد للمستخدمين الاستمتاع بتجربة استخدام مميزة بفضل الميزات الاستثنائية، التي تمت إضافتها لتعزيز فعالية الهاتف. نحن في سامسونغ نسعى دائماً إلى موصلة الابتكار في منتجاتنا لتعزيز راحة عملائنا، ويُعد هاتف Galaxy A7 مثالاً على جهودنا المبذولة في هذا الإطار».