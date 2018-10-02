«دناتا» تختتم موسم الصيف بأرقام قياسية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت «دناتا» موسماً صيفياً يعد الأكثر إشغالاً وازدحاماً في تاريخها، وحققت نمواً بارزاً في جميع عملياتها العالمية. وأسهمت فرق «دناتا» في توفير تجربة سفر سلسة لملايين العملاء في 85 دولة من خلال تقديم خدمات مناولة أرضية وخدمات طيران وخدمات تموين رحلات ذات جودة عالية.

وقال غاري تشابمان، رئيس دناتا: «تواصل توقعات الطلب العالمي على الطيران والسفر اتخاذ منحى تصاعدي، وتفخر دناتا بالمساهمة في نمو ونجاح هذه الصناعة الديناميكية. لقد استندت استثماراتنا لتنمية قدراتنا وبصمتنا التجارية إلى التركيز على السلامة والموثوقية والجودة. ومكّنت القاعدة التجارية القوية دناتا من إكمال صيفنا الأكثر ازدحاماً ونجاحاً على الإطلاق، وأود أن أشكر موظفينا في مختلف مناطق العالم على تفانيهم، والشكر كذلك لعملائنا على ثقتهم بنا».

وقام موظفو دناتا بمساعدة أكثر من 40 مليون مسافر، وتقديم مختلف الخدمات لهم، من إنهاء إجراءات السفر إلى صعود الطائرات والنزول منها إلى مناولة الأمتعة في 75 مطاراً في مختلف دول العالم، وبنمو نسبته 7٪ على أساس سنوي. وساهم فريق دناتا للتموين في توفير تجربة سفر متكاملة من خلال إعداد 29 مليون وجبة، بنمو 16% على أساس سنوي لركاب 103 ناقلات عالمية، وذلك من خلال 60 منشأة تموين حديثة تديرها الشركة.

وحقق قسم السفر في دناتا نتائج رائعة خلال الموسم الممتد من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس. وقدم مستشارو السفر لدى دناتا خدمات متكاملة للأفراد والشركات وصناعة السفر، شملت الحجوزات الفندقية وحجوزات الطيران والرحلات البحرية وبرامج العطلات وإدارة الوجهات وتنظيم المناسبات. وقدمت مختلف وحدات دناتا خدمات لأكثر من 3 ملايين عميل، من خلال إجراء 5.5 ملايين ليلة فندقية، وما يزيد على مليوني حجز طيران.