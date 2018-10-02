دورة تدريبية للارتقاء بالأمن الإلكتروني خليجياً

المصدر: دبي - البيان

نظم جهاز الشرطة الخليجية دورة تدريبية لتبادل الخبرات ترمي إلى التعريف بأحدث التهديدات المتعلقة بالأمن الإلكتروني، وذلك في إطار من الشراكة والتعاون مع شركة «كاسبرسكي لاب». ركّزت الدورة التدريبية على بناء القدرات والتوعية بأهم التهديدات التي تواجهها المنطقة بشكل عام ودول مجلس التعاون بشكل خاص.

وأثنى العقيد مبارك سعيد الخييلي مدير جهاز الشرطة الخليجية، على التعاون مع كاسبرسكي لاب، واصفاً إياه بالبنّاء والمثمر، بهدف الاستفادة من خبراتها العالمية، وقال: «شكّلت هذه الجلسة محاكاة واقعية للتعامل مع التهديدات القادمة عبر الإنترنت والهجمات التي يمكن أن تواجه دول الخليج العربي».