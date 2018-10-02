تراجع البطالة بمنطقة اليورو

المصدر: لوكسمبورج - د ب أ

أظهرت بيانات نُشرت أمس تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى 1ر8% في أغسطس، وهو أدنى معدل لها منذ نوفمبر من عام 2008.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن عدد العاطلين عن العمل في دول اليورو الـ19 وصل إلى 2ر13 مليون شخص في أغسطس، ويمثل العدد تراجعاً بـ1ر0% عن يوليو.

وظلت البطالة بين الشباب عند معدل 6ر16% بعد أشهر من التراجع. وكانت جمهورية التشيك هي الأقل في معدل البطالة بـ5ر2%، تليها ألمانيا وبولندا بـ4ر3%. وكانت المعدلات الأعلى من نصيب اليونان بـ1ر19% في يونيو، تليها إسبانيا بـ2ر15%. وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ككل، ظل معدل البطالة عند 8ر6%.