نمو الطلب العالمي على الشحن الجوي

المصدر: بروكسل - رويترز

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أن الطلب العالمي على الشحن الجوي قد ارتفع بنسبة 2.3% في أغسطس الماضي. وذكر الاتحاد أن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي، مقيسة بكيلو مترات طن الشحن المتاحة، نمت 4.5% على أساس سنوي في أغسطس.

وأكد «إياتا» أن الثقة القوية للمستهلكين ونمو التجارة الإلكترونية عالمياً وصعود الاقتصاد العالمي الواسع النطاق وراء النمو. وذكر أن دفاتر الطلبيات تضعف وتوقيتات التسليم تطول وأن التوترات التجارية المتنامية تهدد القطاع.

وأشار إلى أن السعة الاستيعابية للطائرات (مقيسة بكيلو مترات المقاعد المتاحة) زادت بنسبة 5.5%، في حين ارتفع معامل الحمولة 0.9 نقطة مئوية إلى 85.3%.