غالبية الأميركيين يمتلكون هواتف ذكية

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

أجرى مركز «بيو» للأبحاث بحثاً جديداً ألقى من خلاله نظرة على استخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية وملكية الأجهزة فى الولايات المتحدة، وتُظهر البيانات أن معدل الاستخدام والملكية ثابت، مقارنة بدراسة مماثلة عام 2016، إلا أنه انخفض بالفعل في بعض الفئات.

ووفقاً للبحث، تبلغ نسبة الأشخاص البالغين في الولايات المتحدة الذين شملهم الاستطلاع، والذين لديهم خدمة إنترنت عريضة النطاق حالياً 65% مقارنة بـ67% في صيف 2015، في ما يخص ملكية الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب، انخفضت النسبة إلى 73%.

وبالنسبة لملكية الهواتف الذكية فإن السوق يقترب من التشبع، إذ يمتلك 99% من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عاماً جهازاً، في حين يمتلك 97% من فئة خريجي الكليات هاتفاً واحداً.