32.6 مليار درهم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات 2022

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

توقعت دراسة حديثة لشركة «غوغل الشرق الأوسط» أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى نحو 8.9 مليارات دولار (32.6 مليار درهم) عام 2022، فيما ينمو حجم قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة 3.5% في العام ذاته. وأضافت الدراسة أن حجم القطاع في الدولة وصل العام الماضي إلى 2.3 مليار دولار (8.4 مليارات درهم) من إجمالي حجم القطاع بالمنطقة البالغ حجمه 8.3 مليارات دولار (30.4 مليار درهم).

وقال شربل سركيس، الرئيس الإقليمي لقطاع التجزئة والسياحة والسفر في «غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي قطاع التجزئة ككل في الإمارات تصل إلى 4.2%، تليها السعودية 3.8 % ومصر 2.5%، لافتاً إلى أن السعودية تحتل المركز الأول من حيث قيمة القطاع بنحو 3 مليارات دولار.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس أن الدراسة تتوقع أن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة التي تضم نحو 35 شركة إلى 28.5 مليار دولار (104.6 مليار درهم)، بحصة 7% من إجمالي قطاع التجزئة، وهي النسبة المشابهة لأوروبا حالياً.

وأشارت الدراسة إلى أن المتسوقين في المنطقة وشمال أفريقيا هم الأكثر استعداداً للشراء عبر الإنترنت أو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية حيث قام نحو 61 % بالشراء على الأقل مرة واحدة عبر الإنترنت و48% من المستهلكين في الإمارات والسعودية يستخدمون الإنترنت مصدراً للإلهام واستكشاف علامات تجارية جديدة كونها أول خطوة للشراء و48% من المستهلكين في الإمارات والسعودية يبحثون عن معلومات على الإنترنت بشكل يومي لمنتجات يرغبون بشرائها.

من جانبه قال حسام عرب، الرئيس التنفيذي لشركة «نمشي دوت كوم»: إن طرح الشركة التي تمتلك إعمار مولز حصة 51% منها، للاكتتاب أمر وارد، كما تعتزم الشركة التوسع في مصر مستقبلاً. وأضاف أن الشركة تحقق نمواً بنحو 40% في الإمارات سنوياً، وأن الشركة تمول توسعاتها بتمويلات ذاتية، كما أن نحو 80% من مبيعات الشركة تتم عبر الهاتف الذكي في الإمارات، كما تمثل شريحة الشباب الشريحة الأكبر من المتسوقين عبر الموقع.