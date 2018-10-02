بيع حسابات مسروقة لـ «فيسبوك»

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

كشف تحقيق حديث عن أن القراصنة يبيعون بيانات تسجيل الدخول على فيسبوك الخاصة بعدد كبير من المستخدمين مقابل أقل من 2 جنيه استرليني على «الإنترنت المظلم»، وكشفت الأبحاث التي أجريت على العديد من أسواق الويب السوداء أن المجرمين يمكنهم شراء التفاصيل الخاصة بك على «الإنترنت المظلم»، وهو جزء من الإنترنت غير المرئي لمحركات البحث، ويتطلب استخدام متصفح مجهول يسمى الوصول إليه بأقل من ثمن فنجان قهوة.

ووجد البحث الذي أجرته Money Guru أن عمليات تسجيل الدخول إلى فيسبوك يمكن شراؤها بسعر 2.30 جنيه استرليني وتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني مقابل 2.1 جنيه استرليني، بينما يمكن شراء بطاقات الائتمان من 10.40 جنيهات استرليني. ويمكن شراء تفاصيل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بسعر 13.19 جنيهاً استرلينياً، ويصل سعر تسجيلات الدخول على موقع AirBnb إلى 7.70 جنيهات استرليني.