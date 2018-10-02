مهندس سابق يقاضي «آبل»

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

قاضى مهندس سابق في «آبل»، يدعى دارين إيستمان، الشركة الأميركية العملاقة، بسبب ميزة find my iPhone الشهيرة، وطالب بإطلاق اسمه عليها، ووفقاً لتقرير صحافي، عمل إيستمان على ميزة «البحث عن آيفون» الشهيرة لدى «آبل»، بعدما انضم للشركة في 2006.

وذكر التقرير أن إيستمان بدأ العمل على الميزة، بعدما فقد جهاز iPhone الخاص به في وقت ما عام 2008، وعلى الرغم من أنه كان يوجد بعض المخاوف حول الميزة في الشركة، عمل عليها إيستمان، وأصبحت رسمية في 2010، وما زالت مستمرة حتى اليوم، ولكن الشركة التكنولوجية استغنت عنه عام 2014.

ويقاضى إيستمان الشركة، ويريد أن يضاف اسمه إلى خمسة طلبات براءات اختراع متعلقة بالميزة.