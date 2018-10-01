«آيفون إكس إس» يجتاز 4 اختبارات لتحمل السقوط

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

أجرى أحد مواقع الإنترنت المتخصصة في موضوعات التكنولوجيا اختباراً لقياس قدرة «آيفون إكس.إس» أحدث هواتف «أبل» الذكية على تحمل السقوط من مكان مرتفع على الأرض. وبحسب الاختبار الذي أجراه موقع «سي نت دوت كوم» أظهر الهاتف قدرة كبيرة على تحمل الصدمات حيث تم إسقاطه أول مرة من ارتفاع 3 أقدام (90 سنتيمتراً) مرتين الأولى على ظهره، والثانية على وجهه، على أرض الشارع الصلبة ،وكانت النتيجة عدم تضرر الجهاز من السقوط بأي شكل من الأشكال.

وبعد ذلك تم إسقاط الهاتف من ارتفاع 5 أقدام ( 5ر1 متر) مرتين أيضاً، الأولى على ظهره، والثانية على وجهه، ولم يتأثر الجهاز بأي شكل تقريباً باستثناء بعض الخدوش الطفيفة على الغطاء المعدني له، في حين لم تتأثر الشاشة بأي شيء.

وأشار الموقع إلى أن فيل شيللر مدير التسويق في «أبل» قال أثناء طرح الجهاز الجديد: إن الجهاز مغطى من الأمام والخلف بنوع جديد من الزجاج هو أقوى زجاج مستخدم في أي هاتف ذكي على الإطلاق.