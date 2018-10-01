3 تجارب ترفيهية جديدة في «جميرا بيتش ريزدنس»

المصدر: دبي - البيان

قامت «جميرا بيتش ريزدنس»، الوجهة المائية الرائدة في دبي، بإضافة ثلاث مناطق جديدة تقدم تجارب ترفيهية داخلية رائعة، وهي TEPfactor Dubai، و3D Blacklight Minigolf، وCountdown Challenge. وقد افتتحت هذه المناطق الفريدة أبوابها للزوار والمرتادين في ساحة «بحار» في «جي بي آر».

تعد TEPfactor Dubai تجربة جديدة من نوعها للمغامرات تضم 21 تحدياً تعمل على اختبار قدرات اللاعبين ومهاراتهم. ويقوم المشاركون بمنافسة بعضهم بعضاً في ألعاب تتضمن أحاجي صعبة، ومحاولات التوازن، وتحديات الفرق بهدف إكمال جميع الفئات الأربع. وتعمل الفرق المؤلفة من شخصين إلى ستة أشخاص على استغلال مواهب كل فرد ونقاط قوته للتنافس في ثلاثة مستويات من الصعوبة تشمل المستوى البرونزي، والمستوى الفضي، والمستوى الذهبي للوصول إلى المرحلة النهائية. وقد صممت هذه المنطقة على شكل كهف مخبأ، وهي حافلة بالتجارب والمغامرات المثيرة وتقدم فرصة لا تضاهى لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد العائلة والأصدقاء وحتى فرق الشركات.

أما منطقة 3D Blacklight Minigolf فتعد أكبر بانوراما ثلاثية الأبعاد في العالم مضاءة باللون الأسود وتحتوي على ملعب غولف يضم 18 حفرة تمت إضاءتها جميعاً بألوان براقة. وقد عمل بعض من أفضل فناني الأبعاد الثلاثية عالمياً على رسم هذه المنطقة التي تصطحب زوارها من جميع الأعمار إلى ثلاثة عوالم مختلفة. وتعتبر هذه المنطقة الداخلية المبتكرة وجهة مثالية للبالغين والعائلات ومحبي الرياضة.

وسيكون محبو الأحاجي وغرف الهروب على موعد مع منطقة Countdown Challenge التي تقدم العديد من تجارب ألعاب الهروب لفرق مؤلفة من شخصين إلى عشرة أشخاص ضمن تحدٍ تبلغ مدته ساعة واحدة. وتوفر كل غرفة هروب بحد ذاتها قصة جذابة وشيقة تتحدى ذكاء اللاعبين وروحهم الإبداعية ومدى صبرهم في بعض الأوقات.

يذكر أن جميرا بييتش ريزدنس تستقطب ما يزيد على 12 مليون زائر سنوياً، وهي أول وجهة شاطئية في الهواء الطلق بدبي توفر مجموعة واسعة من خيارات التسوق والمطاعم والترفيه.