«غوغل» توفر سفراً أرخص وأسهل

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

تعمل غوغل على توسيع خدماتها الخاصة بالسفر، التي تضم الآن خدمات حجز الفنادق ورحلات الطيران وأدوات التخطيط للرحلات، لذا أطلقت الشركة التكنولوجية العملاقة مجموعة جديدة من ميزات السفر التي تركز على تخطيط السفر وحجوزات الفنادق.

وربما تكون الأداة الجديدة الأكثر إثارة للاهتمام، خصوصاً إذا كنت تخطط للسفر خلال فترة الأعياد، وهي عبارة عن صفحة جديدة تعرض أفضل موعد لحجز رحلاتك قبل أعياد رأس السنة استناداً لتغيرات الأسعار في 2017، وهذه الأداة محدودة بعض الشيء، حيث يوجد عدد من المدن القليلة فقط التي تدعمها، وستعرض لك الصفحة عروض الفنادق وأسعار الغرف وعدداً آخر من المعلومات التي توفر المال خلال السفر.