«إيسر» تطلق سيارة ذاتية القيادة

المصدر: تايبيه - وكالات

بدأت شركة «إيسر» بالدخول في سوق السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، مع ظهور نموذج جديد لها في معرض «أوتوموتيف» الذي عقد في تايوان، حيث تقدم الشركة سيارة كهربائية جديدة تعرف باسم level 4-ready، تقوم أيضاً على نظام الشركة للقيادة الذاتية الذي يرتكز على استشعار المحيط، ومن ثم اتخاذ القرار للتحكم في السيارة.

كما يدعم هذه المستشعرات مجموعة من الخوارزميات تعمل على جمع البيانات من محيط السيارة في الوقت الحقيقي عبر كاميرات، وLidars إلى جانب رادار، هذا إلى جانب مستشعر لقياس المسافات ومستشعر موجات فوق الصوتية، حيث تتكامل كل هذه الأجهزة لجمع بيانات في الوقت الحقيقي.